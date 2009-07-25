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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Сатурн
Крылья Советов - Сатурн: обзор матча 25 июля 2009
Крылья Советов
25.07.2009, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Сатурн
62'
Ф. Васиев
87'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Сатурн
ГОЛ! 0:2!
Д. Кириченко
Пас отдал
А. Сапета
Желтая карточка
Я. Коллер
Замена
Л. Ковель
️️️️
П. Немов
Замена
И. Таранов
️️️️
А. Бобер
Желтая карточка
С. Окоронкво
Замена
А. Сапета
️️️️
Ф. Васиев
Замена
В. Игнатьев
️️️️
О. Иванов
Замена
С. Окоронкво
️️️️
Д. Лоськов
ГОЛ! 0:1!
Ф. Васиев
Пас отдал
Д. Лоськов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
49
Роман Шишкин
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
2
Тимофей Калачев
ПЗ
55
Владислав Кулик
ЛП
39
Иржи Ярошик
ЦП
8
Антон Бобер
ЦП
20
Руслан Аджинджал
(К)
ПП
19
Олег Иванов
ЦФ
0
Ян Коллер
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сатурн
31
Антонин Кински
ВР
26
Зелао
ЛЗ
4
Бенуа Ангбва
ЦЗ
26
Фарход Васиев
ЦЗ
4
Алексей Игонин
(К)
ПЗ
5
Петр Немов
ЛП
5
Андрей Каряка
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
28
Владимир Кузьмичев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
88
Алексей Иванов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Крылья Советов
98
Александр Будаков
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
Сатурн
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
21
Михаил Спирин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Соломон Окоронкво
ЦФ
4-4-2
31
Лобос
3
Леилтон
49
Шишкин
63
Белозеров
2
Калачев
55
Кулик
39
Ярошик
8
Бобер
20
Аджинджал
0
Коллер
19
Иванов
4-4-2
31
Кински
4
Игонин
4
Ангбва
26
Васиев
26
Зелао
28
Кузьмичев
5
Каряка
10
Лоськов
5
Немов
88
Иванов
10
Кириченко
8
Бобер
0
Таранов
0
Таранов
8
Бобер
19
Иванов
20
Игнатьев
20
Игнатьев
19
Иванов
10
Лоськов
8
Окоронкво
8
Окоронкво
10
Лоськов
5
Немов
11
Ковель
11
Ковель
5
Немов
26
Васиев
41
Сапета
41
Сапета
26
Васиев
Остались в запасе
Крылья Советов
Сатурн
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
21
Михаил Спирин
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Андрей Гордеев
Остались в запасе
10
Роман Разделкин
ЦП
98
Александр Будаков
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
7
Евгений Песегов
ЦП
Остались в запасе
21
Михаил Спирин
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
3
Евгений Мальков
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Андрей Гордеев
Статистика матча Крылья Советов - Сатурн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н.Голубев
А.Лагун (оба - Санкт-Петербург)
Делегат:
Э.Лакомов (Азов)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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