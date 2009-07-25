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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Томь
Ростов - Томь: обзор матча 25 июля 2009
Ростов
25.07.2009, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 0
Завершен
Томь
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Томь
Замена
В. Дядюн
️️️️
В. Климов
Замена
И. Лебеденко
️️️️
Н. Сливич
Замена
В. Катынсус
️️️️
В. Строев
Замена
В. Янотовский
️️️️
В. Волков
Желтая карточка
Н. Сливич
Замена
Д. Акимов
️️️️
Е. Чо Хонг
Замена
М. Рожков
️️️️
А. Скляров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Роман Герус
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
6
Роман Ленгиел
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
4
Максим Астафьев
ЛП
0
Ненад Сливич
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
0
Ен Чо Хонг
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Долматов
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
11
Виталий Волков
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
66
Дмитрий Мичков
(К)
ЦП
12
Александар Радосавлевич
ЦП
83
Александр Харитонов
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
Ростов
27
Станислав Хотеев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
0
Михаил Рожков
ЦЗ
81
Михаил Осинов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Томь
1
Егор Ридош
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
21
Валерий Катынсус
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
0
Норберт Немет
АП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
4-5-1
1
Герус
33
Анджелкович
43
Скляров
6
Ленгиел
8
Черкес
4
Астафьев
0
Сливич
8
Гацкан
24
Кульчий
0
Хонг
90
Ахметович
4-5-1
16
Поляков
26
Строев
37
Йокич
24
Смирнов
11
Волков
33
Климов
66
Мичков
12
Радосавлевич
83
Харитонов
55
Скобляков
10
Мазнов
43
Скляров
0
Рожков
0
Рожков
43
Скляров
0
Сливич
10
Лебеденко
10
Лебеденко
0
Сливич
0
Хонг
98
Акимов
98
Акимов
0
Хонг
26
Строев
21
Катынсус
21
Катынсус
26
Строев
11
Волков
4
Янотовский
4
Янотовский
11
Волков
33
Климов
17
Дядюн
17
Дядюн
33
Климов
Остались в запасе
Ростов
Томь
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
81
Михаил Осинов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
Главный тренер
Олег Долматов
1
Егор Ридош
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
Остались в запасе
21
Иван Лапин
ЦЗ
27
Станислав Хотеев
ВР
81
Михаил Осинов
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
Остались в запасе
1
Егор Ридош
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
0
Норберт Немет
АП
Главный тренер
Олег Долматов
Статистика матча Ростов - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
Д.Мосякин
С.Хральцов (оба - Москва)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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