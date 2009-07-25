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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Динамо
Локомотив - Динамо: обзор матча 25 июля 2009
Локомотив
25.07.2009, суббота, 17:15
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
69'
Д. Билялетдинов
78'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Динамо
ГОЛ! 1:1!
А. Кержаков
Замена
Фининьо
️️️️
Р. Янбаев
Желтая карточка
О. Кузьмин
Замена
А. Кокорин
️️️️
М. Ковальчик
ГОЛ! 1:0!
Д. Билялетдинов
Пас отдал
А. Гатагов
Замена
А. Ропотан
️️️️
В. Свежов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
23
Олег Кузьмин
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦЗ
55
Ренат Янбаев
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
14
Динияр Билялетдинов
(К)
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
70
Шарлес
ЦП
27
Питер Одемвингие
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
26
Люк Уилкшир
ЦП
25
Дмитрий Хохлов
(К)
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
9
Кирилл Комбаров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
19
Адриан Ропотан
ЦП
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-5-1
1
Гилерме
23
Кузьмин
2
Родолфо
19
Дуймович
55
Янбаев
9
Гатагов
14
Билялетдинов
88
Глушаков
70
Шарлес
27
Одемвингие
0
Сычев
4-5-1
30
Габулов
5
Ковальчик
13
Гранат
6
Фернандес
8
Колодин
9
Комбаров
26
Уилкшир
25
Хохлов
6
Свежов
23
Комбаров
11
Кержаков
55
Янбаев
13
Фининьо
13
Фининьо
55
Янбаев
6
Свежов
19
Ропотан
19
Ропотан
6
Свежов
5
Ковальчик
9
Кокорин
9
Кокорин
5
Ковальчик
Остались в запасе
Локомотив
Динамо
1
Марек Чех
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
0
Давид Муджири
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
24
Байе Джиби Фалл
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Шунин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
66
Йован Танасиевич
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Статистика матча Локомотив - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин
А.Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
В.Бутенко (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 17:00 (прямая); "Спорт" 17:10 (прямая)
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