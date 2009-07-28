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    Расписание матчей 28-07-2009

    июнь 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2009
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Лига Чемпионов (2009/2010), Финал, первый матч
    28 июля, вторник
    19:00
    Баку
    0:0
    Левски
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    20:00
    Актобе
    0:0
    Маккаби
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    22:00
    Спарта
    3:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    28 июля, вторник
    22:45
    Андерлехт
    5:0
    Сивасспор
    Матч завершен
    Лига Европы (2009/2010), первый матч
    28 июля, вторник
    20:00
    Бней-Иегуда
    1:0
    Пасуш де Феррейра
    Матч завершен
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