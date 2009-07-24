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июнь 2009
июль 2009
Россия. Премьер-лига 2009, 15 тур
Химки
2 : 0
Амкар-Пермь
Матч завершен
Товарищеский турнир. Wembley Cup 2009
Селтик
5 : 0
Матч завершен
Тоттенхэм
1 : 1
Барселона
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 15 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 0
Раменское
Матч завершен
Локомотив (мол)
1 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
1 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
Ростов (мол)
0 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 2 тур
Черноморец
1 : 3
Арсенал
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 2 тур
ЛАСК
4 : 5
Аустрия
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 1 тур
Теплице
0 : 0
Спарта
Матч завершен