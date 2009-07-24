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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Томь (мол)
Ростов (мол) - Томь (мол): обзор матча 24 июля 2009
Ростов (мол)
24.07.2009, пятница, 18:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 15 тур
0 : 0
Завершен
Томь (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Томь (мол)
Замена
А. Хагба
️️️️
С. Чернышев
Замена
М. Калмыков
️️️️
И. Баннов
Желтая карточка
И. Туев
Замена
С. Аксенов
️️️️
Д. Пшеничников
Желтая карточка
С. Воронов
Замена
М. Салеев
️️️️
А. Семка
Замена
И. Туев
️️️️
Д. Ефремов
Замена
А. Якимов
️️️️
Р. Грохин
Желтая карточка
С. Чернышев
Замена
Р. Жариков
️️️️
К. Сашилин
Желтая карточка
И. Баннов
Желтая карточка
К. Сашилин
Желтая карточка
С. Голяткин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
14
Виталий Кириченко
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
8
Сергей Чернышев
ЦП
11
Артем Семка
ЦП
Главный тренер
Сергей Бутенко
Томь (мол)
1
Егор Ридош
ВР
18
Дмитрий Сергеев
ЛЗ
17
Дмитрий Матвиенко
ЦЗ
15
Илья Вахрушев
ЦЗ
71
Роман Грохин
ЦП
0
Константин Сашилин
ЦП
90
Денис Пшеничников
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
15
Денис Киселев
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
11
Сергей Воронов
ЦФ
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
0
Максим Калмыков
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
Томь (мол)
96
Иван Перфильев
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
89
Алексей Якимов
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
0
Сергей Аксенов
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
14
Александр Зобнин
ЦФ
3-3-4
35
Назаров
12
Васильев
21
Лапин
5
Баннов
5
Мироник
10
Матрахов
2
Лещиков
14
Кириченко
8
Чернышев
11
Семка
0
Игнатов
3-5-1-1
1
Ридош
17
Матвиенко
15
Вахрушев
18
Сергеев
71
Грохин
90
Пшеничников
85
Ефремов
15
Киселев
0
Сашилин
3
Голяткин
11
Воронов
5
Баннов
0
Калмыков
0
Калмыков
5
Баннов
8
Чернышев
37
Хагба
37
Хагба
8
Чернышев
11
Семка
69
Салеев
69
Салеев
11
Семка
85
Ефремов
42
Туев
42
Туев
85
Ефремов
0
Сашилин
43
Жариков
43
Жариков
0
Сашилин
71
Грохин
89
Якимов
89
Якимов
71
Грохин
90
Пшеничников
0
Аксенов
0
Аксенов
90
Пшеничников
Остались в запасе
Ростов (мол)
Томь (мол)
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
14
Александр Зобнин
ЦФ
96
Иван Перфильев
ВР
Остались в запасе
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
30
Александр Соловьев
ВР
Остались в запасе
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
14
Александр Зобнин
ЦФ
96
Иван Перфильев
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Ростов (мол) - Томь (мол)
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
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ЦСКА подпишет двух игроков юношеской сборной России
22 февраля
«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
2021.01.24 20:58
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2020.12.06 11:38
Тренер «Ростова» Тедеев: «Мы большая и сильная семья, мы все выдержим»
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