Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Амкар-Пермь
Химки - Амкар-Пермь: обзор матча 24 июля 2009
Химки
24.07.2009, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
81'
И. Цветкович
88'
А. Стрельцов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Амкар-Пермь
Желтая карточка
А. Померко
ГОЛ! 2:0!
А. Стрельцов
Пас отдал
Д. Блатняк
Желтая карточка
О. Кожанов
ГОЛ! 1:0!
И. Цветкович
Пас отдал
О. Кожанов
Замена
М. Кушев
️️️️
Н. Жиляев
Замена
Б. Киракосян
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
И. Черенчиков
Замена
А. Померко
️️️️
М. Новакович
15'
Желтая карточка
Н. Дринчич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
0
Вуле Тривунович
ЦЗ
28
Борис Ротенберг
ЦЗ
31
Адиль Ибрагимов
ПЗ
19
Андрей Стрельцов
ЛП
19
Драган Блатняк
(К)
ЦП
31
Иван Цветкович
ЦП
42
Юрий Кириллов
ПП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
20
Олег Кожанов
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
14
Захари Сираков
(К)
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ПЗ
7
Георги Пеев
ЛП
18
Никола Дринчич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
20
Жеан Карлос
ПП
9
Николай Жиляев
ЦФ
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Главный тренер
Димитар Димитров
Химки
27
Михаил Комаров
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
36
Олег Самсонов
ПП
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
6
Вильям
АП
29
Мартин Кушев
ЦФ
4-4-2
21
Березовский
5
Головатенко
0
Тривунович
28
Ротенберг
31
Ибрагимов
19
Стрельцов
19
Блатняк
31
Цветкович
42
Кириллов
20
Кожанов
81
Низамутдинов
4-4-2
42
Нарубин
28
Гришин
79
Черенчиков
21
Белоруков
14
Сираков
20
Жеан Карлос
18
Дринчич
13
Новакович
7
Пеев
81
Сикимич
9
Жиляев
42
Кириллов
23
Киракосян
23
Киракосян
42
Кириллов
13
Новакович
20
Померко
20
Померко
13
Новакович
9
Жиляев
29
Кушев
29
Кушев
9
Жиляев
Остались в запасе
Химки
Амкар-Пермь
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
36
Олег Самсонов
ПП
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
Остались в запасе
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
27
Михаил Комаров
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
36
Олег Самсонов
ПП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
2
Михаил Макагонов
ПЗ
10
Иван Старков
ЛП
6
Вильям
АП
Главный тренер
Димитар Димитров
Статистика матча Химки - Амкар-Пермь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Ильдус Биглов
(Уфа)
Помощники судьи:
О.Поглазов (Йошкар-Ола)
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
И.Синер (Омск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Химки
Амкар-Пермь
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+