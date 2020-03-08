Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Димитар Димитров

    Тренер
    Имя Димитар
    Фамилия Димитров
    Команда Иртыш
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 9 июня 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Иртыш 2 0 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.03.2020 Кайсар 1 : 0 Иртыш
    14.03.2020 Иртыш 1 : 1 Кызыл-Жар
    • Читайте нас: 
    11