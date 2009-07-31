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июнь 2009
июль 2009
Товарищеские матчи 2009
Тоттенхэм
3 : 0
Халл Сити
Матч завершен
Россия. Премьер-лига 2009, 16 тур
Рубин
2 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 16 тур
Химки (мол)
2 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
Томь (мол)
0 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Спартак М (мол)
4 : 1
Кубань (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
3 : 2
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 3 тур
Таврия
2 : 1
Черноморец
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 3 тур
Винер-Нойштадт
2 : 1
Рид
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 1 тур
Стандард
2 : 2
Сент-Труйден
Матч завершен
Чемпионат Голландии (2009/2010), 1 тур
Херенвен
0 : 0
Рода
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 2 тур
Спарта
0 : 0
Богемианс 1905
Матч завершен