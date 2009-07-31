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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Спартак-Нальчик
Рубин - Спартак-Нальчик: обзор матча 31 июля 2009
Рубин
31.07.2009, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Спартак-Нальчик
37'
Г. Карадениз
89'
А. Домингес (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Спартак-Нальчик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Домингес
Желтая карточка
Д. Радич
Замена
М. Дзахмишев
️️️️
Леандро
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
К. Берхамов
️️️️
Р. Концедалов
Замена
А. Домингес
️️️️
Г. Карадениз
Желтая карточка
Леандро
Замена
М. Бикмаев
️️️️
Г. Гогуа
Желтая карточка
А. Машуков
ГОЛ! 1:0!
Г. Карадениз
Пас отдал
А. Бухаров
Желтая карточка
М. Сибайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Спартак-Нальчик
22
Деян Радич
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
11
Роман Концедалов
ЦП
15
Аслан Машуков
ЦП
19
Арсен Гошоков
АП
31
Леандро
ПП
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Рубин
1
Сергей Козко
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
10
Алехандро Домингес
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Спартак-Нальчик
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
75
Марат Бикмаев
ЛП
11
Марат Дзахмишев
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
4-5-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
17
Калешин
61
Карадениз
16
Нобоа
37
Семак
40
Сибайя
32
Баляйкин
11
Бухаров
4-4-1-1
22
Радич
5
Феррейра
20
Джудович
25
Амисулашвили
33
Ятченко
31
Леандро
11
Концедалов
15
Машуков
7
Гогуа
19
Гошоков
15
Калимуллин
61
Карадениз
10
Домингес
10
Домингес
61
Карадениз
32
Баляйкин
7
Рязанцев
7
Рязанцев
32
Баляйкин
7
Гогуа
75
Бикмаев
75
Бикмаев
7
Гогуа
31
Леандро
11
Дзахмишев
11
Дзахмишев
31
Леандро
11
Концедалов
7
Берхамов
7
Берхамов
11
Концедалов
Остались в запасе
Рубин
Спартак-Нальчик
32
Андрей Горбанец
АП
1
Сергей Козко
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Остались в запасе
32
Андрей Горбанец
АП
1
Сергей Козко
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Хомич
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
0
Франко Мартин Пароди
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Юрий Красножан
Статистика матча Рубин - Спартак-Нальчик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Ковалев
(Тамбов)
Помощники судьи:
В.Ходеев (Воронеж)
В.Волков (Москва)
Делегат:
Э.Лакомов (Азов)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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