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2009-07-27
Расписание матчей 27-07-2009
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Чемпионат Дании (2009/2010), 2 тур
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27 июля, 21:00
Рандерс
2 : 3
Орхус
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 1 тур
Таблица
27 июля, 19:30
Богемианс 1905
0 : 0
Матч завершен
Россия
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