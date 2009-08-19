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июль 2009
август 2009
Лига Чемпионов (2009/2010), первый матч
Панатинаикос
2 : 3
Атлетико
Матч завершен
Левски
1 : 2
Дебрецен
Матч завершен
Лион
5 : 1
Андерлехт
Матч завершен
Зальцбург
1 : 2
Маккаби Х
Матч завершен
Вентспилс
0 : 3
Цюрих
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2009/2010), 2 тур
Бернли
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Бирмингем Сити
1 : 0
Портсмут
Матч завершен
Халл Сити
1 : 5
Тоттенхэм
Матч завершен
Ливерпуль
4 : 0
Сток Сити
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье 2009, 20 тур
Уфа
2 : 2
Матч завершен
0 : 0
Нефтехимик
Матч завершен
Челябинск
0 : 1
Химик
Матч завершен
Тюмень
4 : 0
Динамо Киров
Матч завершен
Оренбург
5 : 0
Сокол
Матч завершен
0 : 1
Лада-Тольятти
Матч завершен
Волга
3 : 1
Рубин-2
Матч завершен
Мордовия
7 : 1
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 3 тур
Ньюкасл
1 : 0
Шеффилд Уэнсдэй
Матч завершен
Чемпионат Дании (2009/2010), 2 тур
Ольборг
1 : 0
Нордшелланд
Матч завершен