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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Тюмень - Динамо Киров
Тюмень - Динамо Киров: обзор матча 19 августа 2009
Тюмень
19.08.2009, среда, 17:00
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье, 20 тур
4 : 0
Завершен
Динамо Киров
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Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Тюмень
2 : 1
19.09.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
- : -
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Родина-2
1 : 1
31.10.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Динамо Киров
6 : 1
24.10.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Вл
2 : 3
18.10.2026
Динамо Киров
Россия. Кубок, 1/2 финала
СКА-Хабаровск
2 : 0
14.10.2026
Динамо Киров
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