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Халл Сити - Тоттенхэм
Халл Сити - Тоттенхэм: обзор матча 19 августа 2009
Халл Сити
19.08.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 5
Завершен
Тоттенхэм
27'
С. Хант
10'
Д. Дефо
14'
У. Паласиос
45'
Д. Дефо
78'
Р. Кин
90+3'
Д. Дефо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Тоттенхэм
+3
ГОЛ! 1:5!
Д. Дефо
Пас отдал
А. Леннон
Замена
Д. Бентли
️️️️
Л. Модрич
Замена
П. Крауч
️️️️
Р. Кин
ГОЛ! 1:4!
Р. Кин
Пас отдал
А. Леннон
Замена
К. Гилас
️️️️
Д. Боатенг
Желтая карточка
А. Хаттон
Желтая карточка
К. Фолан
Желтая карточка
М. Тернер
Желтая карточка
Р. Кин
Желтая карточка
С. Хант
Замена
Н. Бармби
️️️️
С. Муйоколо
ГОЛ! 1:3!
Д. Дефо
Пас отдал
Р. Кин
ГОЛ! 1:2!
С. Хант
Замена
Джеованни
️️️️
Д. Кузен
17'
Замена
К. Кудичини
️️️️
Э. Гомес
14'
ГОЛ! 0:2!
У. Паласиос
Пас отдал
Р. Кин
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дефо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
3
Энди Доусон
ЛЗ
22
Стивен Муйоколо
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
4
Энтони Гарднер
ПЗ
44
Сейи Олофиньяна
ЛП
0
Джордж Боатенг
ЦП
12
Стивен Хант
ЦП
3
Бернар Менди
ПП
8
Даниэль Кузен
ЦФ
21
Кэлиб Фолан
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
7
Робби Кин
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Халл Сити
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
18
Ник Бармби
ЦП
10
Джеованни
АП
10
Камель Гилас
ПП
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
21
Дэвид Бентли
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-4-2
13
Майхилл
3
Доусон
22
Муйоколо
6
Тернер
4
Гарднер
44
Олофиньяна
0
Боатенг
12
Хант
3
Менди
21
Фолан
8
Кузен
4-4-2
1
Гомес
21
Хаттон
4
Бассонг
14
Чорлука
32
Ассу-Экотто
12
Леннон
8
Паласиос
23
Хаддлстоун
10
Модрич
7
Кин
9
Дефо
22
Муйоколо
18
Бармби
18
Бармби
22
Муйоколо
8
Кузен
10
Джеованни
10
Джеованни
8
Кузен
0
Боатенг
10
Гилас
10
Гилас
0
Боатенг
1
Гомес
23
Кудичини
23
Кудичини
1
Гомес
10
Модрич
21
Бентли
21
Бентли
10
Модрич
7
Кин
15
Крауч
15
Крауч
7
Кин
Остались в запасе
Халл Сити
Тоттенхэм
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
Главный тренер
Фил Браун
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
12
Мэтт Дьюк
ВР
20
Кевин Килбейн
ЛЗ
19
Камил Заятте
ЦЗ
16
Петер Халмоши
ЛП
Остались в запасе
39
Паскаль Шимбонда
ЛЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Главный тренер
Фил Браун
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Халл Сити - Тоттенхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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