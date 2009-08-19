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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 19 августа 2009
Бернли
19.08.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
19'
Р. Блэйк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
У. Руни
Замена
С. Томпсон
️️️️
С. Флетчер
Замена
Д. Гудьонссон
️️️️
Г. Александер
Замена
К. Иглс
️️️️
М. Патерсон
Замена
Г. Невилл
️️️️
У. Браун
Замена
Д. Бербатов
️️️️
М. Оуэн
Замена
Л. Валенсия
️️️️
Андерсон
Пенальти не реализован!
М. Кэррик
Желтая карточка
Р. Блэйк
ГОЛ! 1:0!
Р. Блэйк
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
25
Стефан Джордан
ЛЗ
3
Андре Бикей
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
4
Тайрон Мирс
ПЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЛП
2
Грэм Александер
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
17
Робби Блэйк
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ПЗ
11
Райан Гиггз
(К)
ЛП
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
32
Фернандо Герреро
ЦП
4
Джои Гудьонссон
ЦП
29
Кевин МакДональд
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
4-4-2
1
Йенсен
25
Джордан
3
Бикей
5
Карлайл
4
Мирс
15
Эллиотт
2
Александер
26
Маккэн
17
Блэйк
10
Патерсон
26
Флетчер
4-4-2
12
Фостер
16
О'Ши
35
Эванс
30
Браун
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
16
Кэррик
28
Андерсон
11
Гиггз
10
Оуэн
32
Руни
26
Флетчер
30
Томпсон
30
Томпсон
26
Флетчер
2
Александер
4
Гудьонссон
4
Гудьонссон
2
Александер
10
Патерсон
33
Иглс
33
Иглс
10
Патерсон
30
Браун
0
Невилл
0
Невилл
30
Браун
28
Андерсон
25
Валенсия
25
Валенсия
28
Андерсон
10
Оуэн
10
Бербатов
10
Бербатов
10
Оуэн
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
32
Фернандо Герреро
ЦП
1
Диего Пенни
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Тюрф Мур
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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