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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вентспилс - Цюрих
Вентспилс - Цюрих: обзор матча 19 августа 2009
Вентспилс
19.08.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов
0 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Цюрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Вентспилс - Цюрих
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Стадион:
Олимпийский центр
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
Новости команд
Все
Вентспилс
Цюрих
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»
2019.01.21 19:44
12
ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»
2019.01.14 12:59
232
Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»
2018.08.13 14:55
7
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
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