Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вентспилс - Русенборг
Вентспилс - Русенборг: обзор матча 17 сентября 2020
Вентспилс
17.09.2020, четверг, 15:15
Лига Европы, 2 раунд
1 : 5
Завершен
Русенборг
15'
Д. Исламович (П)
45+3'
Д. Исламович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вентспилс - Русенборг
90'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Д. Исламович
Замена
K. Kokins
️️️️
Е. Козлов
81'
72'
Замена
Г. Осен
️️️️
А. Конрадсен
58'
Замена
Э. Сейде
️️️️
S. Adegbenro
45'
+3
ГОЛ! 0:2!
Д. Исламович
45'
+1
Желтая карточка
Д. Исламович
15'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Исламович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вентспилс
18
Георгий Рехвиашвили
ЦЗ
22
Гиорги Мчедлишвили
ПЗ
20
Лукас Виллела
ЦП
28
D. Ulimbasevs
ЦФ
12
Dele Alampasu
ЦФ
24
Abdoul Gafar Mamah
ЦФ
17
Andriy Sakhnevych
ЦФ
18
Dmitrijs Litvinskis
ЦФ
19
Giorgi Eristavi
ЦФ
0
K. Svarups
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
16
Андерс Конрадсен
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
9
Дино Исламович
ЦФ
Вентспилс
90
Dumte Christian Pyagbara
ЦФ
13
Ignatijs Kolesniks
ЦФ
25
Arturs Lotcikovs
ЦФ
6
Mariss Bite
ЦФ
11
Kazeem Aderounmu
ЦФ
26
Kaspars Kokins
ЦФ
9
Крис Ондонг
ЦФ
Русенборг
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
17
Filip Brattbakk
ЦФ
35
Эмиль Сейде
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
2-1-5
18
Рехвиашвили
22
Мчедлишвили
20
Виллела
18
7
Козлов
0
19
17
4-3-3
1
Хансен
6
Хеденстад
71
Вальсвик
3
Ховланд
29
Рейтан
16
Закариассен
16
Конрадсен
5
Скьельбред
9
Исламович
24
19
Хольс
7
Козлов
26
26
7
Козлов
16
Конрадсен
23
Осен
23
Осен
16
Конрадсен
24
35
Сейде
35
Сейде
24
9
Исламович
19
Бервен
19
Бервен
9
Исламович
Остались в запасе
Вентспилс
Русенборг
90
Dumte Christian Pyagbara
ЦФ
13
Ignatijs Kolesniks
ЦФ
25
Arturs Lotcikovs
ЦФ
6
Mariss Bite
ЦФ
11
Kazeem Aderounmu
ЦФ
9
Крис Ондонг
ЦФ
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
1
Юлиан Лунд
ВР
Остались в запасе
90
Dumte Christian Pyagbara
ЦФ
13
Ignatijs Kolesniks
ЦФ
25
Arturs Lotcikovs
ЦФ
6
Mariss Bite
ЦФ
11
Kazeem Aderounmu
ЦФ
9
Крис Ондонг
ЦФ
Остались в запасе
38
Миккель Конрадсен Сейде
ЦЗ
17
Filip Brattbakk
ЦФ
20
Эдвард Тагсет
ЦП
1
Юлиан Лунд
ВР
Статистика матча Вентспилс - Русенборг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вентспилс
Лига Европы, 2 раунд
Вентспилс
1 : 5
17.09.2020
Русенборг
Лига Европы, 1 раунд
Вентспилс
2 : 1
27.08.2020
Динамо-Авто
Лига Европы, 3 раунд
Витория Гимараеш
6 : 0
14.08.2019
Вентспилс
Лига Европы, 3 раунд
Вентспилс
0 : 3
08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский центр
Новости команд
Все
Вентспилс
Русенборг
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
«Чемпионат»: Лапочкин не сообщил УЕФА о попытке влияния на результат матча «Вентспилс» – «Бордо»
2021.04.15 17:36
8
Товарищеские матчи. «Химки» обыграли «Чайку», Овчина помог «Вележу» не уступить «Арсеналу» и другие результаты
2021.02.06 21:58
ЦСКА в первом матче в 2019 году забил пять безответных мячей «Вентспилсу»
2019.01.21 19:44
12
ЦСКА на первом сборе сыграет c «Вентспилсом» и «Мольде»
2019.01.14 12:59
232
Киевское «Динамо» и «Спартак» заинтересованы в 20-летнем форварде «Вентспилса»
2018.08.13 14:55
7
Экс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
10 августа
«Майнц» – «Русенборг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2025
2025.08.28 20:50
«Майнц» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.75
2025.08.27 12:07
«Банга» – «Русенборг»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:36
«Русенборг» – «Банга»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.50
2025.07.23 08:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+