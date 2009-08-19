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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Сток Сити
Ливерпуль - Сток Сити: обзор матча 19 августа 2009
Ливерпуль
19.08.2009, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Сток Сити
4'
Ф. Торрес
45'
Г. Джонсон
78'
Д. Кейт
90+1'
Д. Н'Гог
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Сток Сити
ГОЛ! 4:0!
Д. Н'Гог
+1
Замена
Д. Н'Гог
️️️️
Ф. Торрес
Замена
А. Риера
️️️️
Д. Кейт
Замена
А. Воронин
️️️️
С. Джеррард
ГОЛ! 3:0!
Д. Кейт
Замена
Д. Пью
️️️️
Д. Уайтхэд
Замена
Р. Фуллер
️️️️
Д. Битти
Замена
Л. Лоуренс
️️️️
Р. Крессуэлл
ГОЛ! 2:0!
Г. Джонсон
12'
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
ГОЛ! 1:0!
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
3
Дэнни Хиггинботэм
ЛЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
28
Энди Уилкинсон
ПЗ
26
Мэттью Этерингтон
ЛП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
17
Амди Файе
ЦП
0
Ричард Крессуэлл
АП
5
Рори Делап
ПП
44
Джеймс Битти
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
77
Альберт Риера
ЛП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
Сток Сити
1
Стив Симонсен
ВР
3
Дэнни Пью
ЛЗ
2
Энди Гриффин
ЦЗ
28
Леон Корт
ЦЗ
11
Лиам Лоуренс
ЛП
19
Рикардо Фуллер
ЦФ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
3-2-4-1
25
Рейна
23
Каррагер
2
Инсуа
4
Айяла
14
Маскерано
8
Джонсон
51
Бенаюн
6
Лейва
8
Джеррард
7
Кейт
9
Торрес
3-5-1-1
29
Соренсен
28
Уилкинсон
17
Шоукросс
3
Хиггинботэм
5
Делап
4
Уайтхэд
12
Уилэн
17
Файе
26
Этерингтон
0
Крессуэлл
44
Битти
7
Кейт
77
Риера
77
Риера
7
Кейт
9
Торрес
89
Н'Гог
89
Н'Гог
9
Торрес
8
Джеррард
0
Воронин
0
Воронин
8
Джеррард
4
Уайтхэд
3
Пью
3
Пью
4
Уайтхэд
0
Крессуэлл
11
Лоуренс
11
Лоуренс
0
Крессуэлл
44
Битти
19
Фуллер
19
Фуллер
44
Битти
Остались в запасе
Ливерпуль
Сток Сити
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
2
Энди Гриффин
ЦЗ
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Райан Бабел
ЦФ
Остались в запасе
2
Энди Гриффин
ЦЗ
1
Стив Симонсен
ВР
28
Леон Корт
ЦЗ
18
Дэйв Китсон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Ливерпуль - Сток Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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