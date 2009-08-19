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АПЛ 2026/2027
Бирмингем Сити - Портсмут
Бирмингем Сити - Портсмут: обзор матча 19 августа 2009
Бирмингем Сити
19.08.2009, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Портсмут
90+2'
Д. МакФадден (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Портсмут
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. МакФадден
+2
Замена
К. Бенитес
️️️️
Г. О`Коннор
Замена
Н. Кану
️️️️
Ф. Пикьонн
Желтая карточка
Ф. Пикьонн
Замена
К. Филлипс
️️️️
К. Джером
Желтая карточка
А. Басинас
Замена
С. Парнаби
️️️️
Г. Виньяль
Замена
Д. Утака
️️️️
Э. Ванден Борре
Замена
А. Басинас
️️️️
П. Буба Диоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
1
Джо Харт
ВР
27
Грегори Виньяль
ЦЗ
4
Франк Кедрю
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
8
Хейден Маллинс
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
26
Ли Карсли
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
28
Гари МакШеффри
ЦФ
15
Кристиан Бенитес
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
7
Джон Утака
ЛВ
26
Ричард Хьюз
ЦП
26
Ангелос Басинас
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
4-3-3
1
Харт
27
Виньяль
4
Кедрю
28
Джонсон
2
Карр
18
Фахи
7
Ларссон
16
Фергюсон
24
МакФадден
8
О`Коннор
35
Джером
3-2-3-1
1
Джеймс
4
Кабуль
36
Уилсон
25
Дистен
20
Ванден Борре
39
Бельхадж
19
Кранчар
16
Диоп
8
Маллинс
10
Пикьонн
35
Джером
9
Филлипс
9
Филлипс
35
Джером
27
Виньяль
12
Парнаби
12
Парнаби
27
Виньяль
8
О`Коннор
15
Бенитес
15
Бенитес
8
О`Коннор
16
Диоп
26
Басинас
26
Басинас
16
Диоп
20
Ванден Борре
7
Утака
7
Утака
20
Ванден Борре
10
Пикьонн
27
Кану
27
Кану
10
Пикьонн
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Портсмут
28
Гари МакШеффри
ЦФ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Ричард Хьюз
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Остались в запасе
28
Гари МакШеффри
ЦФ
10
Джеймс О'Ши
ЦП
24
Майк Тэйлор
ВР
26
Ли Карсли
ПП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
26
Ричард Хьюз
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Бирмингем Сити - Портсмут
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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