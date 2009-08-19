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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Панатинаикос - Атлетико
Панатинаикос - Атлетико: обзор матча 19 августа 2009
Панатинаикос
19.08.2009, среда, 22:45
Лига Чемпионов
2 : 3
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Атлетико
48'
Д. Салпингидис
76'
С. Лето
35'
М. Родригес
65'
Д. Форлан
72'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Атлетико
Желтая карточка
Б. Мун
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
М. Родригес
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
Ж. Симао
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
С. Агуэро
ГОЛ! 2:3!
С. Лето
Пас отдал
К. Кацуранис
Замена
К. Сантана
️️️️
Р. Гарсия
ГОЛ! 1:3!
С. Агуэро
Пас отдал
Д. Форлан
ГОЛ! 1:2!
Д. Форлан
Пас отдал
П. Ассунсао
ГОЛ! 1:1!
Д. Салпингидис
Пас отдал
Г. Карагунис
Замена
С. Лето
️️️️
М. Маттос
ГОЛ! 0:1!
М. Родригес
Пас отдал
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
15
Силва Жилберто
ЦЗ
0
Брайс Мун
ПЗ
28
Константинос Кацуранис
ЛП
23
Жуниор Симао
ОП
5
Марсело Маттос
АП
14
Георгиос Карагунис
(К)
ПП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
(К)
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
11
Сотирис Нинис
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
5
Себастьян Лето
ЦФ
Атлетико
13
Роберто
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
3-1-2-1-2
1
Галинович
26
Винтра
15
Жилберто
0
Мун
23
Симао
28
Кацуранис
14
Карагунис
5
Маттос
14
Салпингидис
12
Сиссе
4-4-2
1
Асенхо
5
Хейтинга
5
Хуанито
30
Уйфалуши
3
Лопес
11
Родригес
14
Гарсия
12
Ассунсао
20
Симау
10
Форлан
10
Агуэро
23
Симао
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
23
Симао
5
Маттос
5
Лето
5
Лето
5
Маттос
14
Гарсия
23
Сантана
23
Сантана
14
Гарсия
10
Агуэро
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Агуэро
11
Родригес
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
11
Родригес
Остались в запасе
Панатинаикос
Атлетико
30
Александрос Цорвас
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
11
Сотирис Нинис
ЦП
Главный тренер
Хенк тен Кате
13
Роберто
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
55
Анте Рукавина
ЛП
11
Сотирис Нинис
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
Главный тренер
Хенк тен Кате
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Панатинаикос - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Марк Боргш (оба - Германия)
Делегат:
Кеннет Таллингер (Швеция)
Стадион:
Апостолос Николаидис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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