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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - Панатинаикос
Атлетико - Панатинаикос: обзор матча 25 августа 2009
Атлетико
25.08.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов
2 : 0
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Панатинаикос
5'
Л. Винтра (АГ)
84'
С. Агуэро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Панатинаикос
Замена
Ж. Симао
️️️️
К. Кацуранис
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Симау
Желтая карточка
Х. Саррьеги
ГОЛ! 2:0!
С. Агуэро
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
Красная карточка
Д. Сиссе
Желтая карточка
Д. Салпингидис
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
С. Нинис
Замена
К. Сантана
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
С. Жилберто
Желтая карточка
К. Кацуранис
Замена
Д. Салпингидис
️️️️
Габриэл
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Винтра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
5
Джон Хейтинга
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Панатинаикос
1
Марио Галинович
ВР
28
Филиппос Дарлас
ЛЗ
26
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
0
Брайс Мун
ПЗ
5
Себастьян Лето
ЛВ
28
Константинос Кацуранис
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
11
Сотирис Нинис
АП
19
Габриэл
ПВ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Атлетико
13
Роберто
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
23
Жуниор Симао
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
28
Антонис Петропулос
ЦФ
14
Димитриос Салпингидис
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
3
Лопес
5
Хуанито
30
Уйфалуши
5
Хейтинга
20
Симау
14
Гарсия
12
Ассунсао
11
Родригес
10
Форлан
10
Агуэро
4-2-3-1
1
Галинович
0
Мун
26
Винтра
3
Саррьеги
28
Дарлас
28
Кацуранис
15
Жилберто
19
Габриэл
11
Нинис
5
Лето
12
Сиссе
20
Симау
19
Рейес
19
Рейес
20
Симау
10
Форлан
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Форлан
14
Гарсия
23
Сантана
23
Сантана
14
Гарсия
28
Кацуранис
23
Симао
23
Симао
28
Кацуранис
11
Нинис
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
11
Нинис
19
Габриэл
14
Салпингидис
14
Салпингидис
19
Габриэл
Остались в запасе
Атлетико
Панатинаикос
13
Роберто
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
28
Антонис Петропулос
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
Главный тренер
Хенк тен Кате
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Остались в запасе
28
Антонис Петропулос
ЦФ
30
Александрос Цорвас
ВР
30
Маттиас Бьярсмюр
ЦЗ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Хенк тен Кате
Статистика матча Атлетико - Панатинаикос
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:30 (прямая)
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