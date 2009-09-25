Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2009
сентябрь 2009
Россия. Премьер-лига 2009, 23 тур
Рубин
1 : 2
Амкар-Пермь
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2009/2010), 7 тур
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 29 тур
Факел
0 : 3
Леон Сатурн
Матч завершен
ЦРФСО
3 : 0
Матч завершен
5 : 0
Матч завершен
Рязань
1 : 1
Матч завершен
Локомотив
2 : 0
Знамя Труда
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
Авангард
4 : 1
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 3
Орел
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 23 тур
Динамо (мол)
2 : 0
Раменское
Матч завершен
4 : 1
Химки (мол)
Матч завершен
Зенит (мол)
2 : 1
ЦСКА (мол)
Матч завершен
Чемпионат Украины (2009/2010), 8 тур
Динамо
2 : 0
Заря
Матч завершен
Чемпионат Турции (2009/2010), 7 тур
Анкараспор
0 : 3
Бешикташ
Тех. поражение
Генчлербирлиги
2 : 2
Трабзонспор
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 6 тур
Ольяненси
0 : 1
Брага
Матч завершен