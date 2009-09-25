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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Заря
Динамо К - Заря: обзор матча 25 сентября 2009
Динамо К
25.09.2009, пятница, 20:00
Чемпионат Украины, 8 тур
2 : 0
Завершен
Заря
22'
А. Милевский (П)
70'
Т. Гиоане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Заря
Пенальти не реализован!
В. Милько
Желтая карточка
А. Милевский
Замена
А. Алиев
️️️️
Юссуф
Замена
А. Гринченко
️️️️
Т. Лазарович
ГОЛ! 2:0!
Т. Гиоане
Пас отдал
Р. Еременко
Замена
Т. Гиоане
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
С. Колесниченко
️️️️
А. Антонов
Желтая карточка
Л. Алмейда
Желтая карточка
О. Вукоевич
Замена
М. Нинкович
️️️️
А. Шевченко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Милевский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
3
Бетао
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Заря
99
Игорь Шуховцев
ВР
21
Егише Меликян
ЛЗ
31
Тарас Дурай
ЦЗ
41
Оровианор Омоко
ЦЗ
14
Парит Джихани
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
6
Никита Каменюка
(К)
ЦП
69
Алексей Антонов
ЦФ
27
Тарас Лазарович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Дудник
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Заря
33
Александр Чурилов
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
0
Дмитрий Ховбоша
ЦП
0
Алексей Городов
ЦП
0
Сергей Колесниченко
ЦП
4-3-1-2
31
Богуш
3
Бетао
44
Алмейда
34
Хачериди
24
Юссуф
5
Вукоевич
26
Еременко
20
Гусев
7
Ярмоленко
0
Милевский
7
Шевченко
3-5-2
99
Шуховцев
31
Дурай
41
Омоко
21
Меликян
14
Джихани
14
Милько
88
Скоба
6
Каменюка
70
Шевчук
27
Лазарович
69
Антонов
7
Ярмоленко
0
Гиоане
0
Гиоане
7
Ярмоленко
7
Шевченко
36
Нинкович
36
Нинкович
7
Шевченко
24
Юссуф
88
Алиев
88
Алиев
24
Юссуф
69
Антонов
0
Колесниченко
0
Колесниченко
69
Антонов
27
Лазарович
29
Гринченко
29
Гринченко
27
Лазарович
Остались в запасе
Динамо К
Заря
1
Александр Шовковский
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
0
Дмитрий Ховбоша
ЦП
0
Алексей Городов
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
13
Владислав Огиря
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Дудник
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
15
Папе Диакате
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
10
Роман Зозуля
ЦФ
Остались в запасе
0
Дмитрий Ховбоша
ЦП
0
Алексей Городов
ЦП
33
Александр Чурилов
ВР
13
Владислав Огиря
ЦЗ
78
Алексей Курилов
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Главный тренер
Юрий Дудник
Статистика матча Динамо К - Заря
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 0
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Покидько
(Полтава)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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