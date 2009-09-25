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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Бохум
Нюрнберг - Бохум: обзор матча 25 сентября 2009
Нюрнберг
25.09.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Бохум
7'
Д. Климович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Бохум
Замена
В. Хашемян
️️️️
Д. Климович
Желтая карточка
К. Дабровски
Желтая карточка
Ю. Юдт
Желтая карточка
Д. Эпалле
Замена
К. Дабровски
️️️️
Д. Имхоф
Замена
М. Франтц
️️️️
Х. Нордтвейт
Замена
М. Риссе
️️️️
П. Клюге
Замена
С. Оно
️️️️
Д. Гроте
Замена
Д. Марох
️️️️
А. Вольф
ГОЛ! 0:1!
Д. Климович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
31
Андреас Вольф
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
16
Юрий Юдт
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
0
Марек Минтал
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Бохум
16
Андреас Люте
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
24
Антар Яхья
ПЗ
15
Даниэль Имхоф
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Нюрнберг
30
Александер Штефан
ВР
5
Доминик Марох
ЦЗ
31
Марсель Риссе
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
22
Томас Бройх
ЦП
0
Гюнгер Кайа
ЦФ
10
Дарио Видошич
ЦФ
Бохум
31
Рене Ренно
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
5
Кристоф Дабровски
ЦП
21
Вахид Хашемян
ЦФ
44
Синджи Оно
ЦФ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шефер
31
Вольф
6
Нордтвейт
2
Дикмайер
22
Пинола
16
Юдт
20
Гюндоган
24
Клюге
0
Минтал
10
Буньяку
13
Чупо-Мотинг
4-3-3
16
Люте
24
Яхья
6
Пферцель
4
Мальтриц
28
Фукс
20
Гроте
10
Азауаг
15
Имхоф
7
Фрайер
14
Климович
40
Эпалле
31
Вольф
5
Марох
5
Марох
31
Вольф
24
Клюге
31
Риссе
31
Риссе
24
Клюге
6
Нордтвейт
8
Франтц
8
Франтц
6
Нордтвейт
15
Имхоф
5
Дабровски
5
Дабровски
15
Имхоф
14
Климович
21
Хашемян
21
Хашемян
14
Климович
20
Гроте
44
Оно
44
Оно
20
Гроте
Остались в запасе
Нюрнберг
Бохум
0
Гюнгер Кайа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
22
Томас Бройх
ЦП
10
Дарио Видошич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
31
Рене Ренно
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
0
Гюнгер Кайа
ЦФ
30
Александер Штефан
ВР
22
Томас Бройх
ЦП
10
Дарио Видошич
ЦФ
Остались в запасе
31
Рене Ренно
ВР
3
Мергим Маврай
ЦЗ
4
Андреас Йоханссон
ЦФ
29
Златко Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Эннинг
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Нюрнберг - Бохум
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Информация о матче
Стадион:
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