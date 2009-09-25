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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Амкар-Пермь
Рубин - Амкар-Пермь: обзор матча 25 сентября 2009
Рубин
25.09.2009, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
7'
А. Домингес
20'
П. Сикимич
65'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Амкар-Пермь
Желтая карточка
А. Касаев
+5
+4
Замена
Д. Соколов
️️️️
В. Гришин
Желтая карточка
Г. Карадениз
+1
Замена
М. Афанасьев
️️️️
Г. Пеев
Замена
Х. Кабзе
️️️️
А. Домингес
Замена
А. Касаев
️️️️
К. Нобоа
ГОЛ! 1:2!
Г. Пеев
Желтая карточка
Н. Дринчич
Желтая карточка
В. Калашников
20'
ГОЛ! 1:1!
П. Сикимич
Пас отдал
М. Кушев
ГОЛ! 1:0!
А. Домингес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
37
Сергей Семак
(К)
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
10
Алехандро Домингес
АП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Рубин
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
99
Хасан Кабзе
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
77
Михаил Афанасьев
ПП
4-4-1-1
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
76
Шаронов
17
Калешин
37
Семак
40
Сибайя
16
Нобоа
61
Карадениз
10
Домингес
11
Бухаров
4-4-2
1
Усминский
14
Сираков
6
Калашников
21
Белоруков
79
Черенчиков
7
Пеев
13
Новакович
18
Дринчич
28
Гришин
29
Кушев
81
Сикимич
16
Нобоа
11
Касаев
11
Касаев
16
Нобоа
10
Домингес
99
Кабзе
99
Кабзе
10
Домингес
28
Гришин
25
Соколов
25
Соколов
28
Гришин
7
Пеев
77
Афанасьев
77
Афанасьев
7
Пеев
Остались в запасе
Рубин
Амкар-Пермь
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
24
Алексей Попов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
15
Рафал Муравски
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
20
Жеан Карлос
АП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Рубин - Амкар-Пермь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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