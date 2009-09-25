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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Зенит (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 25 сентября 2009
Зенит (мол)
25.09.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 23 тур
2 : 1
Завершен
ЦСКА (мол)
15'
Е. Стариков
90+2'
С. Матяш
44'
А. Кудрявцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Желтая карточка
С. Матяш
+2
ГОЛ! 2:1!
С. Матяш
+2
Замена
Г. Болайи Осени
️️️️
Е. Кобзарь
Желтая карточка
И. Чеминава
Замена
А. Орнат
️️️️
Е. Стариков
Замена
В. Сушкин
️️️️
А. Петров
Замена
И. Чеминава
️️️️
Д. Гребнев
Замена
С. Матяш
️️️️
П. Игнатович
Замена
М. Канунников
️️️️
А. Ионов
Замена
А. Столяренко
️️️️
Е. Шеренков
Замена
И. Джалилов
️️️️
У. Чосич
ГОЛ! 1:1!
А. Кудрявцев
ГОЛ! 1:0!
Е. Стариков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
0
Дмитрий Гребнев
ЦЗ
27
Павел Мочалин
ЦЗ
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Васецкий
ЦП
77
Александр Петров
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
ЦСКА (мол)
12
Станислав Плохих
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
2
Виталий Максименко
ЦЗ
10
Максим Федоров
ЦП
0
Евгений Шеренков
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
20
Алексей Киселев
ЦП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
10
Станислав Матяш
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
22
Максим Потапов
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
3-1-4-1-1
12
Заболотный
0
Гребнев
27
Мочалин
5
Абдулфаттах
44
Башкиров
29
Игнатович
77
Петров
23
Соснин
10
Васецкий
11
Ионов
87
Стариков
4-4-2
12
Плохих
15
Чосич
85
Григорьев
2
Максименко
4
Никитин
0
Шеренков
13
Кудрявцев
20
Киселев
10
Федоров
91
Заболотный
92
Кобзарь
87
Стариков
79
Орнат
79
Орнат
87
Стариков
0
Гребнев
5
Чеминава
5
Чеминава
0
Гребнев
77
Петров
10
Сушкин
10
Сушкин
77
Петров
11
Ионов
99
Канунников
99
Канунников
11
Ионов
29
Игнатович
10
Матяш
10
Матяш
29
Игнатович
92
Кобзарь
0
Осени
0
Осени
92
Кобзарь
0
Шеренков
20
Столяренко
20
Столяренко
0
Шеренков
15
Чосич
3
Джалилов
3
Джалилов
15
Чосич
Остались в запасе
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
22
Максим Потапов
ЦЗ
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Остались в запасе
75
Илья Сагдатуллин
ЦП
1
Андрей Зайцев
ВР
Остались в запасе
22
Максим Потапов
ЦЗ
44
Дмитрий Замешаев
ЦП
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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