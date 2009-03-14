Йелле Гус
Тренер
|Имя
|Йелле
|Фамилия
|Гус
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|26 марта 1970
|Имя
|Йелле
|Фамилия
|Гус
|Гражданство
|Нидерланды
|Дата рождения
|26 марта 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|ЦСКА (мол)
|29
|10
|17
|2
|Дата
|Матч
|14.03.2009
|Раменское
|3 : 1
|ЦСКА (мол)
|22.03.2009
|ЦСКА (мол)
|0 : 1
|Томь (мол)
|04.04.2009
|Амкар (мол)
|1 : 1
|ЦСКА (мол)
|11.04.2009
|ЦСКА (мол)
|1 : 2
|Локомотив (мол)
|18.04.2009
|Химки (мол)
|1 : 0
|ЦСКА (мол)
|25.04.2009
|ЦСКА (мол)
|4 : 1
|Ростов (мол)
|02.05.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 3
|ЦСКА (мол)
|09.05.2009
|Динамо (мол)
|2 : 1
|ЦСКА (мол)
|16.05.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 3
|Зенит (мол)
|23.05.2009
|Академия Кубань
|0 : 2
|ЦСКА (мол)
|21.07.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 0
|Спартак Нч (мол)
|10.07.2009
|Ахмат (мол)
|4 : 3
|ЦСКА (мол)
|17.07.2009
|Рубин (мол)
|3 : 0
|ЦСКА (мол)
|25.07.2009
|ЦСКА (мол)
|1 : 5
|Спартак М (мол)
|31.07.2009
|Томь (мол)
|0 : 1
|ЦСКА (мол)
|08.08.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 1
|Амкар (мол)
|15.08.2009
|Локомотив (мол)
|1 : 0
|ЦСКА (мол)
|21.08.2009
|ЦСКА (мол)
|5 : 0
|Химки (мол)
|29.08.2009
|Ростов (мол)
|3 : 1
|ЦСКА (мол)
|11.09.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 4
|Кр. Советов (мол)
|19.09.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 2
|Динамо (мол)
|25.09.2009
|Зенит (мол)
|2 : 1
|ЦСКА (мол)
|03.10.2009
|ЦСКА (мол)
|4 : 3
|Академия Кубань
|16.10.2009
|Спартак Нч (мол)
|3 : 1
|ЦСКА (мол)
|29.10.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|07.11.2009
|ЦСКА (мол)
|1 : 5
|Рубин (мол)
|20.11.2009
|Спартак М (мол)
|3 : 1
|ЦСКА (мол)