Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2009
август 2009
Германия. Бундеслига (2009/2010), 3 тур
Хоффенхайм
0 : 0
Шальке-04
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 25 тур
3 : 0
Спарта
Матч завершен
1 : 1
Текстильщик
Матч завершен
Сочи
1 : 1
Матч завершен
0 : 1
Матч завершен
2 : 1
Матч завершен
5 : 3
Псков
Матч завершен
Спартак К
3 : 0
Череповец
Матч завершен
1 : 1
Матч завершен
Волга
2 : 1
Торпедо Вл
Матч завершен
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009, 19 тур
2 : 2
Раменское
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
1 : 1
Томь (мол)
Матч завершен
Кр. Советов (мол)
3 : 2
Ростов (мол)
Матч завершен
ЦСКА (мол)
5 : 0
Химки (мол)
Матч завершен
Чемпионат Австрии (2009/2010), 5 тур
Аустрия К
0 : 0
Рид
Матч завершен
Чемпионат Бельгии (2009/2010), 4 тур
Стандард
1 : 1
Шарлеруа
Матч завершен
Чемпионат Португалии (2009/2010), 2 тур
Ольяненси
0 : 0
Лейрия
Матч завершен