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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 21 августа 2009
Хоффенхайм
21.08.2009, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
Желтая карточка
К. Айхнер
Замена
Майкосуэл
️️️️
В. Ибишевич
Желтая карточка
Ч. Обаси Огбуке
Желтая карточка
М. Хосе Бордон
Замена
Т. Вайс
️️️️
А. Ибертсбергер
Желтая карточка
Б. Хеведес
Замена
Л. Кения
️️️️
В. Пляцикас
Замена
Д. Ба
️️️️
И. Ворса
Желтая карточка
С. Салихович
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
И. Ворса
17'
Желтая карточка
В. Пляцикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
32
Андреас Бек
ПЗ
26
Андреас Ибертсбергер
ЛП
25
Исаак Ворса
ОП
23
Сеяд Салихович
(К)
ПП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЛФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Карлос Эдуардо
РФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЛЗ
5
Марсело Хосе Бордон
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
13
Рафинья
ПЗ
16
Хайко Вестерманн
(К)
ЛП
8
Карлос Минейру
ЦП
22
Василиос Пляцикас
ЦП
18
Кристоф Мориц
ПП
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
12
Альберт Штрайт
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
99
Леван Кения
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
4-1-2-3
26
Хильдебранд
4
Айхнер
5
Комппер
4
Шимунич
32
Бек
25
Ворса
26
Ибертсбергер
23
Салихович
7
Обаси Огбуке
11
Ибишевич
22
Эдуардо
4-4-2
1
Нойер
13
Рафинья
5
Бордон
3
Самбрано
5
Хеведес
18
Мориц
8
Минейру
22
Пляцикас
16
Вестерманн
22
Кураньи
8
Фарфан
26
Ибертсбергер
0
Вайс
0
Вайс
26
Ибертсбергер
11
Ибишевич
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
11
Ибишевич
25
Ворса
19
Ба
19
Ба
25
Ворса
22
Пляцикас
99
Кения
99
Кения
22
Пляцикас
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
12
Альберт Штрайт
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
12
Альберт Штрайт
ЦП
33
Матиас Шобер
ВР
11
Иван Ракитич
ЦП
90
Льюис Холтби
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
18
Джеральд Асамоа
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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