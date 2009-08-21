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Расписание матчей
Россия. МФЛ
ЦСКА (мол) - Химки (мол)
ЦСКА (мол) - Химки (мол): обзор матча 21 августа 2009
ЦСКА (мол)
21.08.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 19 тур
5 : 0
Завершен
Химки (мол)
27'
Г. Болайи Осени
54'
А. Кудрявцев
75'
А. Заболотный
84'
А. Кудрявцев
90'
Г. Болайи Осени
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА (мол) - Химки (мол)
ГОЛ! 5:0!
Г. Болайи Осени
Замена
И. Скрипник
️️️️
Е. Помазан
Замена
И. Джалилов
️️️️
У. Чосич
Замена
А. Григорян
️️️️
Е. Шеренков
ГОЛ! 4:0!
А. Кудрявцев
Замена
А. Никитин
️️️️
И. Драгунов
ГОЛ! 3:0!
А. Заболотный
Замена
Р. Эромоигбе
️️️️
А. Швецов
Замена
К. Киселев
️️️️
В. Никифоров
Желтая карточка
А. Логашов
ГОЛ! 2:0!
А. Кудрявцев
Замена
А. Киселев
️️️️
Ю. Петраков
Желтая карточка
Б. Киракосян
ГОЛ! 1:0!
Г. Болайи Осени
17'
Желтая карточка
А. Швецов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА (мол)
1
Евгений Помазан
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
85
Антон Григорьев
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
0
Евгений Шеренков
ЦП
13
Александр Кудрявцев
ЦП
10
Максим Федоров
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
0
Ганию Болайи Осени
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Йелле Гус
Химки (мол)
0
Боян Мишич
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
23
Барсег Киракосян
ЛЗ
31
Адиль Ибрагимов
ЦЗ
2
Ненад Настич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
10
Александр Овсов
ЦП
18
Александр Швецов
ЦП
7
Михаил Тимофеев
ЦП
0
Валерий Зимаков
ЦП
0
Сергей Нечушкин
ЦФ
ЦСКА (мол)
1
Иван Скрипник
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
20
Алексей Киселев
ЦП
26
Артак Григорян
ЦФ
Химки (мол)
0
Александр Звезинцев
ВР
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
0
Александр Казаков
ЦП
0
Ричард Эромоигбе
ЦП
0
Кирилл Киселев
ЦП
0
Денис Попов
ЦФ
90
Александр Старых
ЦФ
4-4-2
1
Помазан
14
Драгунов
85
Григорьев
15
Чосич
22
Потапов
0
Шеренков
13
Кудрявцев
10
Федоров
77
Петраков
91
Заболотный
0
Осени
3-2-4-1
0
Мишич
10
Никифоров
31
Ибрагимов
2
Настич
43
Логашов
23
Киракосян
18
Швецов
7
Тимофеев
0
Зимаков
10
Овсов
0
Нечушкин
0
Шеренков
26
Григорян
26
Григорян
0
Шеренков
1
Помазан
1
Скрипник
1
Скрипник
1
Помазан
14
Драгунов
4
Никитин
4
Никитин
14
Драгунов
15
Чосич
3
Джалилов
3
Джалилов
15
Чосич
77
Петраков
20
Киселев
20
Киселев
77
Петраков
18
Швецов
0
Эромоигбе
0
Эромоигбе
18
Швецов
10
Никифоров
0
Киселев
0
Киселев
10
Никифоров
Остались в запасе
ЦСКА (мол)
Химки (мол)
Главный тренер
Йелле Гус
0
Денис Попов
ЦФ
90
Александр Старых
ЦФ
0
Александр Казаков
ЦП
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
0
Александр Звезинцев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
0
Денис Попов
ЦФ
90
Александр Старых
ЦФ
0
Александр Казаков
ЦП
0
Игорь Крыжановский
ЦЗ
0
Александр Звезинцев
ВР
Главный тренер
Йелле Гус
Статистика матча ЦСКА (мол) - Химки (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 1
19.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Химки (мол)
4 : 0
12.05.2023
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Россия. МФЛ, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 0
05.05.2023
Химки (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Химки (мол)
1 : 0
28.04.2023
Оренбург (мол)
Россия. МФЛ, 6 тур
Торпедо (мол.)
2 : 1
21.04.2023
Химки (мол)
Информация о матче
Стадион:
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