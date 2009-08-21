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Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
Кр. Советов (мол) - Ростов (мол): обзор матча 21 августа 2009
Кр. Советов (мол)
21.08.2009, пятница, 16:00
Чемпионат России. Молодежное первенство, 19 тур
3 : 2
Завершен
Ростов (мол)
49'
В. Друковский
82'
В. Друковский
90+3'
В. Друковский (П)
16'
А. Васильев
48'
А. Сугак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
ГОЛ с пенальти! 3:2!
В. Друковский
+3
Замена
А. Сизинцев
️️️️
С. Чернышев
ГОЛ! 2:2!
В. Друковский
Замена
А. Буданов
️️️️
Е. Попков
Желтая карточка
Е. Попков
Замена
М. Калмыков
️️️️
А. Сугак
Замена
М. Салеев
️️️️
Е. Матрахов
Желтая карточка
А. Шериев
Желтая карточка
И. Цаллагов
ГОЛ! 1:2!
В. Друковский
ГОЛ! 0:2!
А. Сугак
Замена
А. Часовских
️️️️
Е. Савин
Замена
И. Ткаченко
️️️️
С. Шустиков
Желтая карточка
И. Баннов
16'
ГОЛ! 0:1!
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кр. Советов (мол)
1
Давид Юрченко
ВР
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Владимир Друковский
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
12
Евгений Попков
ЦП
10
Роман Разделкин
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
99
Евгений Савин
ЦФ
Ростов (мол)
16
Владимир Забуга
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
37
Анри Хагба
ЦЗ
5
Илья Баннов
ЦЗ
43
Андрей Скляров
ЦЗ
16
Астемир Шериев
ЦЗ
10
Евгений Матрахов
ОП
8
Сергей Чернышев
ЦП
0
Михаил Игнатов
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
Главный тренер
Сергей Бутенко
Кр. Советов (мол)
77
Артем Москвин
ВР
0
Иван Ткаченко
ЦЗ
0
Виталий Куров
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
15
Андрей Часовских
ЦФ
Ростов (мол)
35
Артем Назаров
ВР
51
Владимир Шамара
ЦЗ
26
Алексей Сизинцев
ЦЗ
0
Максим Калмыков
ЦП
69
Михаил Салеев
ЦП
3-3-3-1
1
Юрченко
15
Ярославцев
2
Друковский
6
Шустиков
43
Костяев
15
Цаллагов
2
Редя
12
Попков
10
Разделкин
7
Песегов
99
Савин
3-3-2-1
16
Забуга
5
Баннов
43
Скляров
16
Шериев
37
Хагба
10
Матрахов
5
Мироник
8
Чернышев
0
Игнатов
8
Сугак
99
Савин
15
Часовских
15
Часовских
99
Савин
6
Шустиков
0
Ткаченко
0
Ткаченко
6
Шустиков
12
Попков
44
Буданов
44
Буданов
12
Попков
8
Сугак
0
Калмыков
0
Калмыков
8
Сугак
8
Чернышев
26
Сизинцев
26
Сизинцев
8
Чернышев
10
Матрахов
69
Салеев
69
Салеев
10
Матрахов
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
0
Виталий Куров
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
51
Владимир Шамара
ЦЗ
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Остались в запасе
0
Виталий Куров
ЦП
77
Артем Москвин
ВР
Остались в запасе
51
Владимир Шамара
ЦЗ
35
Артем Назаров
ВР
Главный тренер
Сергей Бутенко
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Ростов (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
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