Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
август 2009
сентябрь 2009
Лига Чемпионов (2009/2010). группа A, 1 тур
Ювентус
1 : 1
Бордо
Матч завершен
Маккаби Х
0 : 3
Бавария
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа B, 1 тур
Вольфсбург
3 : 1
ЦСКА
Матч завершен
Бешикташ
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа C, 1 тур
Цюрих
2 : 5
Реал
Матч завершен
Марсель
1 : 2
Милан
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа D, 1 тур
Челси
1 : 0
Порту
Матч завершен
Атлетико
0 : 0
АПОЭЛ
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 27 тур
1 : 0
Локомотив
Матч завершен
2 : 1
Звезда
Матч завершен
Рязань
0 : 1
Матч завершен
2 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
1 : 5
Динамо Бр
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 7 тур
Ковентри
3 : 2
Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
Дерби Каунти
2 : 3
Барнсли
Матч завершен
Ипсвич Таун
1 : 1
Ноттингем Форест
Матч завершен
Лестер
1 : 1
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
Плимут Аргайл
0 : 1
Уотфорд
Матч завершен
Сканторп Юнайтед
3 : 1
Престон
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
Мидлсбро
Матч завершен
Суонси
0 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
Вест Бромвич
3 : 1
Донкастер Роверс
Матч завершен
Чемпионат Шотландии (2009/2010), 4 тур
Хартс
1 : 0
Килмарнок
Матч завершен