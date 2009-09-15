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Расписание матчей 15-09-2009

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
октябрь 2009
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
Предыдущий день Следующий день
Лига Чемпионов (2009/2010). группа A, 1 тур
15 сентября, 22:45
Ювентус
1 : 1
Бордо
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Маккаби Х
0 : 3
Бавария
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа B, 1 тур
15 сентября, 22:45
Вольфсбург
3 : 1
ЦСКА
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Бешикташ
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа C, 1 тур
15 сентября, 22:45
Цюрих
2 : 5
Реал
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Марсель
1 : 2
Милан
Матч завершен
Лига Чемпионов (2009/2010). группа D, 1 тур
15 сентября, 22:45
Челси
1 : 0
Порту
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Атлетико
0 : 0
АПОЭЛ
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 27 тур Таблица
15 сентября, 17:00
1 : 0
Локомотив
Матч завершен
15 сентября, 17:00
2 : 1
Звезда
Матч завершен
15 сентября, 17:00
Рязань
0 : 1
Матч завершен
15 сентября, 17:00
2 : 1
ЦРФСО
Матч завершен
15 сентября, 18:30
1 : 5
Динамо Бр
Матч завершен
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010), 7 тур Таблица
15 сентября, 22:45
Ковентри
3 : 2
Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Дерби Каунти
2 : 3
Барнсли
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Ипсвич Таун
1 : 1
Ноттингем Форест
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Лестер
1 : 1
Питерборо Юнайтед
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Плимут Аргайл
0 : 1
Уотфорд
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Сканторп Юнайтед
3 : 1
Престон
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 3
Мидлсбро
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Суонси
0 : 0
Бристоль Сити
Матч завершен
15 сентября, 22:45
Вест Бромвич
3 : 1
Донкастер Роверс
Матч завершен
Чемпионат Шотландии (2009/2010), 4 тур Таблица
15 сентября, 22:45
Хартс
1 : 0
Килмарнок
Матч завершен
Россия
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