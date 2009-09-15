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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Маккаби Х - Бавария
Маккаби Х - Бавария: обзор матча 15 сентября 2009
Маккаби Х
15.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 1 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
64'
Д. ван Бюйтен
85'
Т. Мюллер
88'
Т. Мюллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маккаби Х - Бавария
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Замена
Х. Соса
️️️️
И. Олич
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
Желтая карточка
Ф. Лам
Желтая карточка
Г. Бокколи
Замена
А. Оттль
️️️️
А. Роббен
Замена
Л. Рафаэлов
️️️️
Э. Мешумар
Замена
А. Осман
️️️️
М. Гадир
Замена
Ш. Арбейтман
️️️️
Б. Каял
Замена
М. Гомес
️️️️
Ф. Рибери
ГОЛ! 0:1!
Д. ван Бюйтен
Желтая карточка
Ф. Рибери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маккаби Х
1
Нир Давидович
ВР
24
Тсепо Масилела
ЛЗ
21
Декель Кейнан
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
27
Эйял Мешумар
ПЗ
7
Густаво Бокколи
ЦП
23
Эйял Голаса
ЦП
7
Бирам Каял
ЦП
16
Мохаммад Гадир
ЦФ
13
Владимир Двалишвили
ЦФ
20
Янив Катан
ЦФ
Главный тренер
Элиша Леви
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
44
Анатолий Тимощук
ОП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
40
Ивица Олич
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Маккаби Х
22
Амир Эдри
ВР
0
Алон Харази
ЦЗ
4
Шай Маймон
ЦЗ
18
Али Осман
ЦП
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
12
Эйял Страхман
ЦФ
28
Шломи Арбейтман
ЦФ
Бавария
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
4-3-3
1
Давидович
24
Масилела
21
Кейнан
5
Тейшейра
27
Мешумар
7
Бокколи
23
Голаса
7
Каял
20
Катан
13
Двалишвили
16
Гадир
4-1-3-2
22
Бутт
21
Лам
28
Бадштубер
5
ван Бюйтен
32
Праньич
44
Тимощук
10
Роббен
31
Швайнштайгер
7
Рибери
13
Мюллер
40
Олич
7
Каял
28
Арбейтман
28
Арбейтман
7
Каял
16
Гадир
18
Осман
18
Осман
16
Гадир
27
Мешумар
11
Рафаэлов
11
Рафаэлов
27
Мешумар
10
Роббен
16
Оттль
16
Оттль
10
Роббен
40
Олич
7
Соса
7
Соса
40
Олич
7
Рибери
27
Гомес
27
Гомес
7
Рибери
Остались в запасе
Маккаби Х
Бавария
0
Алон Харази
ЦЗ
12
Эйял Страхман
ЦФ
22
Амир Эдри
ВР
4
Шай Маймон
ЦЗ
Главный тренер
Элиша Леви
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
0
Алон Харази
ЦЗ
12
Эйял Страхман
ЦФ
22
Амир Эдри
ВР
4
Шай Маймон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
33
Брено
ЦЗ
28
Эдсон Брафхайд
ЦЗ
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Элиша Леви
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Маккаби Х - Бавария
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Маккаби Х
Лига конференций, 3 раунд
Маккаби Х
0 : 2
14.08.2025
Ракув
Лига конференций, 3 раунд
Ракув
0 : 1
07.08.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Маккаби Х
3 : 0
31.07.2025
Торпедо-БелАЗ
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо-БелАЗ
1 : 1
24.07.2025
Маккаби Х
Лига конференций, 2 раунд
Сабах
4 : 6
01.08.2024
Маккаби Х
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Делегат:
Небойша Ивкович (Сербия)
Стадион:
Кирьят Элизер
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 00:50 (в записи)
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