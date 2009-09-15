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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Порту
Челси - Порту: обзор матча 15 сентября 2009
Челси
15.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
1 : 0
Завершен
Порту
48'
Н. Анелька
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Порту
+2
Вторая желтая
Фернандо
Желтая карточка
Фернандо
Замена
Ж. Беллетти
️️️️
С. Калу
Замена
️️️️
К. Родригес
ГОЛ! 1:0!
Н. Анелька
Пас отдал
Ф. Малуда
Желтая карточка
Ф. Малуда
20'
Желтая карточка
М. Эссьен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
6
Рикарду Карвалью
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
8
Саломон Калу
ПВ
39
Николя Анелька
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Порту
1
Элтон
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
7
Хорхе Фусиле
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЛП
5
Фернандо
ОП
13
Фреди Гуарин
ПП
7
Кристиан Родригес
ЛФ
7
Халк
ЦФ
11
Мариано Гонсалес
РФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Порту
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Чех
3
Коул
6
Карвалью
20
Иванович
26
Терри
2
Эссьен
13
Баллак
8
Лэмпард
13
Малуда
8
Калу
39
Анелька
4-1-2-3
1
Элтон
7
Фусиле
22
Алвеш
6
Роланду
2
Перейра
5
Фернандо
13
Гуарин
14
Мейрелеш
11
Гонсалес
7
Халк
7
Родригес
8
Калу
0
Беллетти
0
Беллетти
8
Калу
Остались в запасе
Челси
Порту
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
12
Джо Коул
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
0
Нуно
ВР
3
Майкон
ЦЗ
5
Томас Коста
ОП
25
Фернандо Беллуски
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Жезуальдо Феррейра
Статистика матча Челси - Порту
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Главный судья:
Конрад Плауц
(Навис)
Помощники судьи:
Бернхард Цаунер
Андреас Феллингер (оба - Австрия)
Делегат:
Серджио Ди Чезаре (Италия)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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