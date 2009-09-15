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Лига чемпионов 2026/2027
Бешикташ - Манчестер Юнайтед
Бешикташ - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2009
Бешикташ
15.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
77'
П. Скоулз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бешикташ - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
Н. Видич
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Л. Валенсия
Замена
Нихат
️️️️
Ф. Голошко
ГОЛ! 0:1!
П. Скоулз
Замена
Р. Тельо
️️️️
Р. Табата
Замена
М. Оуэн
️️️️
У. Руни
Замена
Д. Бербатов
️️️️
М. Кэррик
Замена
Ю. Шимшек
️️️️
С. Эзкан
Желтая карточка
М. Нобре
Желтая карточка
Т. Сивок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
25
Хакан Арикан
ВР
0
Ибрахим Узулмез
ЛЗ
66
Томаш Сивок
ЦЗ
27
Маттео Феррари
ЦЗ
78
Ибрахим Каш
ПЗ
28
Фабиан Эрнст
ЛП
21
Сердар Эзкан
ЦП
10
Родриго Табата
ЦП
17
Экрем Даг
ПП
11
Марсио Нобре
ЦФ
21
Филип Голошко
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Манчестер Юнайтед
12
Бен Фостер
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
0
Гари Невилл
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЛП
17
Нани
ЛВ
16
Майкл Кэррик
ЦП
28
Андерсон
ЦП
22
Пол Скоулз
ЦП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бешикташ
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
29
Юсуф Шимшек
ЦП
31
Угур Инджеман
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
14
Родриго Тельо
АП
9
Нихат
ЦФ
Манчестер Юнайтед
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
24
Даррон Гибсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
4-4-2
25
Арикан
0
Узулмез
66
Сивок
27
Феррари
78
Каш
28
Эрнст
21
Эзкан
10
Табата
17
Даг
21
Голошко
11
Нобре
4-4-1-1
12
Фостер
0
Невилл
35
Эванс
15
Видич
27
Эвра
16
Кэррик
28
Андерсон
22
Скоулз
25
Валенсия
17
Нани
32
Руни
21
Эзкан
29
Шимшек
29
Шимшек
21
Эзкан
10
Табата
14
Тельо
14
Тельо
10
Табата
21
Голошко
9
Нихат
9
Нихат
21
Голошко
25
Валенсия
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
25
Валенсия
16
Кэррик
10
Бербатов
10
Бербатов
16
Кэррик
32
Руни
10
Оуэн
10
Оуэн
32
Руни
Остались в запасе
Бешикташ
Манчестер Юнайтед
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
31
Угур Инджеман
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
1
Рушту
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
31
Угур Инджеман
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
30
Уэс Браун
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Бешикташ - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бешикташ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Лига Европы, 3 тур
Бешикташ
2 : 2
22.10.2026
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Никола Николетти
Ренато Фаверани (оба - Италия)
Делегат:
Пьерино Ларди (Швейцария)
Стадион:
Иненю
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