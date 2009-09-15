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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Плимут Аргайл - Уотфорд
Плимут Аргайл - Уотфорд: обзор матча 15 сентября 2009
Плимут Аргайл
15.09.2009, вторник, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Уотфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Плимут Аргайл - Уотфорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 11 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
17.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 10 тур
Плимут Аргайл
2 : 1
10.10.2026
Уимблдон
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Уотфорд
2 : 0
17.10.2026
Чарльтон
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