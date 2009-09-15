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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Атлетико - АПОЭЛ
Атлетико - АПОЭЛ: обзор матча 15 сентября 2009
Атлетико
15.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 0
Завершен
АПОЭЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - АПОЭЛ
Желтая карточка
М. Сациас
Желтая карточка
П. Ассунсао
Замена
Ж. Паулиста
️️️️
М. Жевлаков
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Л. Переа
Замена
М. Сациас
️️️️
К. Хараламбидис
Замена
М. Родригес
️️️️
К. Сантана
Замена
Б. Грнчаров
️️️️
П. Жорже
Желтая карточка
Х. Контис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
АПОЭЛ
22
Дионисиос Хиотис
ВР
24
Христос Контис
ЦЗ
3
Паулу Жорже
ЦЗ
7
Саввас Пурсайтидис
ПЗ
11
Камил Косовски
ЛП
23
Элиу Пинту
ОП
26
Нуну Мораиш
ЦП
33
Хрисис Михаил
ЦП
10
Костас Хараламбидис
ПП
32
Алтын Хаджи
ЦФ
21
Марцин Жевлаков
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Атлетико
13
Роберто
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
20
Кеко
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
6
Бобан Грнчаров
ЦЗ
17
Маринос Сациас
ЦП
37
Марио Брешка
ЦФ
20
Жеан Паулиста
ЦФ
8
Адриан Сикора
ЦФ
4-4-2
1
Асенхо
19
Ибаньес
21
Переа
18
Домингес
30
Уйфалуши
20
Симау
12
Ассунсао
23
Сантана
14
Хурадо
10
Форлан
10
Агуэро
3-1-4-2
22
Хиотис
7
Пурсайтидис
3
Жорже
24
Контис
23
Пинту
10
Хараламбидис
26
Мораиш
33
Михаил
11
Косовски
21
Жевлаков
32
Хаджи
23
Сантана
11
Родригес
11
Родригес
23
Сантана
21
Переа
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
21
Переа
21
Жевлаков
20
Паулиста
20
Паулиста
21
Жевлаков
10
Хараламбидис
17
Сациас
17
Сациас
10
Хараламбидис
3
Жорже
6
Грнчаров
6
Грнчаров
3
Жорже
Остались в запасе
Атлетико
АПОЭЛ
13
Роберто
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
20
Кеко
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
37
Марио Брешка
ЦФ
8
Адриан Сикора
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
20
Кеко
ЦП
Остались в запасе
37
Марио Брешка
ЦФ
8
Адриан Сикора
ЦФ
88
Тасос Киссас
ВР
19
Мариос Элиа
ЛЗ
Главный тренер
Абель Ресино
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Атлетико - АПОЭЛ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Александер Томсон
(Пейсли)
Помощники судьи:
Том Хью Мерфи
Мартин Крайанс (оба - Шотландия)
Делегат:
Жак-Марк Писессо (Франция)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 00:45 (в записи)
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