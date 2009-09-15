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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Марсель - Милан
Марсель - Милан: обзор матча 15 сентября 2009
Марсель
15.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Милан
49'
Г. Хайнце
27'
Ф. Индзаги
74'
Ф. Индзаги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Милан
Замена
И. Абате
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Ф. Морьентес
️️️️
Э. Сиссе
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Ф. Индзаги
Желтая карточка
М. Сторари
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Гонсалес
ГОЛ! 1:2!
Ф. Индзаги
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
Д. Гаттузо
️️️️
М. Амброзини
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
ГОЛ! 1:1!
Г. Хайнце
ГОЛ! 0:1!
Ф. Индзаги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
76
Мамаду Ньянг
ЦФ
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Милан
30
Марко Сторари
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
3-1-4-2
30
Манданда
0
Тайво
20
Диавара
5
Хайнце
77
Каборе
27
Гонсалес
22
Сиссе
25
Мбиа
8
Шейру
11
Брандао
76
Ньянг
4-4-2
30
Сторари
30
Оддо
3
Силва
13
Неста
19
Дзамбротта
21
Пирло
20
Фламини
10
Зеедорф
90
Амброзини
12
Пато
9
Индзаги
27
Гонсалес
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
27
Гонсалес
22
Сиссе
23
Морьентес
23
Морьентес
22
Сиссе
10
Зеедорф
20
Абате
20
Абате
10
Зеедорф
90
Амброзини
8
Гаттузо
8
Гаттузо
90
Амброзини
9
Индзаги
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
9
Индзаги
Остались в запасе
Марсель
Милан
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Главный тренер
Дидье Дешам
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
2
Гарри Бокали
ПЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Фабрис Абриэль
ПП
Остались в запасе
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Марсель - Милан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Клаус Бо Ларсен
(Оденсе)
Помощники судьи:
Хенрик Сендербю
Андерс Норрестранн (оба - Дания)
Делегат:
Иоан Ангело Лупеску (Румыния)
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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