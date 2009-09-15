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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Бристоль Сити
Суонси - Бристоль Сити: обзор матча 15 сентября 2009
Суонси
15.09.2009, вторник, 22:45
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
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Статистика матча Суонси - Бристоль Сити
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Матчи команд
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- : -
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1 : 2
04.11.2026
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Сток Сити
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24.10.2026
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Шеффилд Юнайтед
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