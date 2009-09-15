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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Бордо
Ювентус - Бордо: обзор матча 15 сентября 2009
Ювентус
15.09.2009, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 1 тур
1 : 1
Завершен
Бордо
64'
В. Яквинта
76'
Я. Плашил
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Бордо
Замена
К. Поульсен
️️️️
Тиагу
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Я. Плашил
ГОЛ! 1:1!
Я. Плашил
Пас отдал
Фернандо
Замена
М. Каморанези
️️️️
С. Джовинко
Желтая карточка
С. Джовинко
Замена
Д. Зебина
️️️️
Ф. Каннаваро
Желтая карточка
М. Сиани
ГОЛ! 1:0!
В. Яквинта
Пас отдал
Ф. Каннаваро
Замена
У. Раме
️️️️
С. Каррассо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
5
Тиагу
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
11
Амаури
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛВ
12
Алу Диарра
(К)
ЦП
6
Фернандо
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
АП
18
Ярослав Плашил
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
29
Кристиан Поульсен
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
4-1-2-3
1
Буффон
6
Гроссо
6
Легротталье
0
Каннаваро
4
Касерес
30
Мело
5
Тиагу
10
Маркизио
21
Джовинко
19
Яквинта
11
Амаури
4-2-3-1
16
Каррассо
21
Шальме
13
Сиани
27
Планюс
14
Тремулинас
12
Диарра
6
Фернандо
18
Плашил
8
Гуркюфф
17
Вендел
27
Шамах
0
Каннаваро
11
Зебина
11
Зебина
0
Каннаваро
5
Тиагу
29
Поульсен
29
Поульсен
5
Тиагу
21
Джовинко
45
Каморанези
45
Каморанези
21
Джовинко
16
Каррассо
16
Раме
16
Раме
16
Каррассо
18
Плашил
94
Гуффран
94
Гуффран
18
Плашил
Остались в запасе
Ювентус
Бордо
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
7
Давид Трезеге
ЦФ
Остались в запасе
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
21
Энрике
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Главный тренер
Лоран Блан
Статистика матча Ювентус - Бордо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Главный судья:
Том Хеннинг Эвребё
(Осло)
Помощники судьи:
Даг-Роджер Неббен
Ким Томас Хаглунн (оба - Норвегия)
Делегат:
Роберт Стеркс (Бельгия)
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 22:30 (прямая)
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