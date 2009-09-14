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август 2009
сентябрь 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 24 тур
Енисей
3 : 0
Матч завершен
1 : 0
Смена
Матч завершен
Иртыш
0 : 0
Новокузнецк
Матч завершен
Динамо Брл
2 : 0
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009, 28 тур
0 : 0
Матч завершен
Машук-КМВ
0 : 1
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Запад 2009, 30 тур
1 : 1
Спартак К
Матч завершен
2 : 2
Текстильщик
Матч завершен
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Центр 2009, 27 тур
Леон Сатурн
2 : 0
Матч завершен
Знамя Труда
1 : 3
Авангард
Матч завершен
Чемпионат Дании (2009/2010), 8 тур
Рандерс
0 : 3
Ольборг
Матч завершен
Чемпионат Шотландии (2009/2010), 4 тур
Фалкирк
0 : 0
Абердин
Матч завершен
Чемпионат Чехии (2009/2010), 7 тур
Млада Болеслав
2 : 2
Сигма
Матч завершен