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август 2009
сентябрь 2009
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Восток 2009, 22 тур
Смена
0 : 0
Динамо Брл
Матч завершен
0 : 3
Иртыш
Матч завершен
Новокузнецк
2 : 1
Сахалин
Матч завершен
4 : 0
Матч завершен
Енисей
0 : 0
Матч завершен
Испания. Кубок (2009/2010), 2 раунд
Сабадель
0 : 0
Марбелья
Матч завершен
Сант Андреу
3 : 1
Мелилья
Матч завершен
3 : 2
Реал Ов
Матч завершен
Онтинуент
2 : 1
Матч завершен
Леонеса
4 : 0
Юнион Эстепона
Матч завершен
Саламанка
1 : 1
Кастельон
Матч завершен
Алькоркон
2 : 0
Матч завершен
Лагун Онак
2 : 1
Реус Депортиу
Матч завершен
Алькояно
2 : 0
Вилльяйоса
Матч завершен
0 : 0
Понферрадина
Матч завершен
Пуэртольяно
3 : 0
Самора
Матч завершен
Жирона
1 : 0
Химнастик
Матч завершен
Леванте
0 : 0
Уэска
Матч завершен
Реал Сосьедад
0 : 2
Райо Вальекано
Матч завершен
Бетис
1 : 2
Кордоба
Матч завершен
Альбасете
0 : 1
Эркулес
Матч завершен
Картахена
3 : 2
Эльче
Матч завершен
Лас-Пальмас
2 : 1
Кадис
Матч завершен