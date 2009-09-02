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Расписание матчей
Испания. Кубок
Сант Андреу - Мелилья
Сант Андреу - Мелилья: обзор матча 02 сентября 2009
Сант Андреу
02.09.2009, среда, 00:00
Испания. Кубок, 2 раунд
3 : 1
Завершен
Мелилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сант Андреу - Мелилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сант Андреу
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сант Андреу
1 : 1
04.12.2025
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сант Андреу
2 : 1
29.10.2025
Теруэль
Испания. Кубок, 2 раунд
Сант Андреу
1 : 3
04.12.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1 раунд
Сант Андреу
2 : 1
30.10.2024
Мирандес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
4 : 0
05.12.2018
Сант Андреу
Мелилья
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мелилья
1 : 2
07.12.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Наксари
1 : 2
01.11.2023
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал
6 : 1
06.12.2018
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мелилья
0 : 4
31.10.2018
Реал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
2 : 1
28.11.2012
Мелилья
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Сант Андреу
Мелилья
Кубок Испании. «Реал» забил шесть голов «Мелилье» и вышел в 1/8 финала
2018.12.06 20:36
6
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Сант Андреу» и вышел в 1/8 финала
2018.12.05 23:23
2
Солари – о победе над «Мелильей»: «Реал» показал характер. Мы все в одной лодке»
2018.11.01 08:54
2
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Мелилью»
2018.10.31 23:23
7
Солари: «Реал» должен показать яйца в матче с «Мелильей»
2018.10.30 17:12
12
Кубок Испании. «Атлетико» разгромил «Сант Андреу» и вышел в 1/8 финала
2018.12.05 23:23
2
Кубок Испании. «Реал» забил шесть голов «Мелилье» и вышел в 1/8 финала
2018.12.06 20:36
6
Солари – о победе над «Мелильей»: «Реал» показал характер. Мы все в одной лодке»
2018.11.01 08:54
2
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Мелилью»
2018.10.31 23:23
7
Солари: «Реал» должен показать яйца в матче с «Мелильей»
2018.10.30 17:12
12
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