Солари – о победе над «Мелильей»: «Реал» показал характер. Мы все в одной лодке»

Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари отметил дебют Винисиуса в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Мелильей».

«Сегодня в стартовом составе дебютировал Винисиус, но он еще очень молод. Постепенно он наберется опыта, станет более зрелым игроком, но его талант виден уже сейчас. Я рад за всех наших футболистов – за Асенсио, Себальоса, Одриосолу, Васкеса.

Матч получился не самым простым, хотя счет говорит об обратном. Я доволен тем, что команда показала характер и сыграла с настроением, с позитивом.

Все игроки проявили самоотдачу. Они делали это не ради меня, а ради клуба, болельщиков и ради себя. Я вместе с ними, мы все в одной лодке», – сказал Солари.

Первый матч 1/16 финала Кубка Испании «Мелилья» – «Реал» завершился со счетом 0:4.