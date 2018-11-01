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    Солари – о победе над «Мелильей»: «Реал» показал характер. Мы все в одной лодке»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Реала» Сантьяго Солари отметил дебют Винисиуса в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Мелильей».

    «Сегодня в стартовом составе дебютировал Винисиус, но он еще очень молод. Постепенно он наберется опыта, станет более зрелым игроком, но его талант виден уже сейчас. Я рад за всех наших футболистов – за Асенсио, Себальоса, Одриосолу, Васкеса.

    Матч получился не самым простым, хотя счет говорит об обратном. Я доволен тем, что команда показала характер и сыграла с настроением, с позитивом.

    Все игроки проявили самоотдачу. Они делали это не ради меня, а ради клуба, болельщиков и ради себя. Я вместе с ними, мы все в одной лодке», – сказал Солари.

    Первый матч 1/16 финала Кубка Испании «Мелилья» – «Реал» завершился со счетом 0:4.

    Источник: Marca

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    01.11.2018 08:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 1 ноября 2018, 10:26

      Всё бы ничего, но Мелилья играет в Сегунде Б - третий дивизион. Если уж даже с ними надо проявлять характер...

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 1 ноября 2018, 10:04

      так яйки или характер, ты определись там Сантьяго

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