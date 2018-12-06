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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Мелилья
Реал - Мелилья: обзор матча 06 декабря 2018
Реал
06.12.2018, четверг, 18:15
Испания. Кубок, 1/16 финала
6 : 1
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Мелилья
33'
М. Асенсио
35'
М. Асенсио
47'
Иско
75'
Винисиус
83'
Иско
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Мелилья
ГОЛ! 5:0!
Иско
83'
ГОЛ! 4:0!
Винисиус
75'
ГОЛ! 3:0!
Иско
Пас отдал
Д. Себальос
47'
ГОЛ! 2:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Винисиус
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Асенсио
Пас отдал
Д. Карвахаль
33'
Начало матча
Статистика матча Реал - Мелилья
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Мелилья
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мелилья
1 : 2
07.12.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Наксари
1 : 2
01.11.2023
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал
6 : 1
06.12.2018
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мелилья
0 : 4
31.10.2018
Реал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
2 : 1
28.11.2012
Мелилья
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
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Реал
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