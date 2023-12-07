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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мелилья - Эйбар
Мелилья - Эйбар: обзор матча 07 декабря 2023
Мелилья
07.12.2023, четверг, 22:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 1 : 4
Завершен
Эйбар
54'
Кике (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мелилья - Эйбар
ГОЛ!
А. Техеро
0:3
Пенальти не реализован!
Á. Yuste
ГОЛ!
Кике
0:2
Пенальти не реализован!
J. Antonio Caro
ГОЛ!
J. Corpas
0:1
101'
Замена
J. Corpas
️️️️
Y. Rahmani
96'
Желтая карточка
Й. Родригес
91'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
J. Antonio Ríos
Замена
P.
️️️️
A. Cotan
91'
Желтая карточка
J. Antonio Caro
90'
+2
69'
Замена
A. Troncho
️️️️
К. де ла Фуэнте
64'
Замена
Я. Казми
️️️️
М. Сориано
Желтая карточка
M. Garcia
55'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Кике
Замена
M. Garcia
️️️️
O. Siddiki
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мелилья
13
José Salcedo
ВР
19
Moises Rodríguez
ЦЗ
22
Álvaro Yuste
ЦЗ
9
José Enrique
ЦФ
8
Antonio Cotan
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
15
Aritz Muguruza
ЦЗ
28
Iker Alday
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
21
Марио Сориано
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
7
Кике
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
27
Stefan Simic
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Мелилья
1
Javier Montoya
ВР
16
José Antonio Caro
ЦЗ
2
Pepe
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
18
M. Garcia
ЦФ
11
VinÃcius Tanque
ЦФ
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
17
José Corpas
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
2-2
13
19
22
8
9
3-3-1-3
13
Родригес
3
15
28
21
Сориано
12
Венцедор
15
23
де ла Фуэнте
27
19
7
Кике
18
18
8
2
2
8
3
22
Гутьеррес
22
Гутьеррес
3
23
де ла Фуэнте
29
29
23
де ла Фуэнте
19
17
17
19
21
Сориано
9
Казми
9
Казми
21
Сориано
Остались в запасе
Мелилья
Эйбар
1
Javier Montoya
ВР
16
José Antonio Caro
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
11
VinÃcius Tanque
ЦФ
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Javier Montoya
ВР
16
José Antonio Caro
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
11
VinÃcius Tanque
ЦФ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча Мелилья - Эйбар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мелилья
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мелилья
1 : 2
07.12.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Наксари
1 : 2
01.11.2023
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал
6 : 1
06.12.2018
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мелилья
0 : 4
31.10.2018
Реал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
2 : 1
28.11.2012
Мелилья
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
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