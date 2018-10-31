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Расписание матчей
Испания. Кубок
Мелилья - Реал
Мелилья - Реал: обзор матча 31 октября 2018
Мелилья
31.10.2018, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 4
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
Реал
28'
К. Бензема
45+1'
М. Асенсио
79'
А. Одриосола
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Мелилья - Реал
79'
ГОЛ! 0:3!
А. Одриосола
72'
Желтая карточка
Л. Васкес
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
М. Асенсио
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
А. Одриосола
Начало матча
Статистика матча Мелилья - Реал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мелилья
Испания. Кубок, 1/32 финала
Мелилья
1 : 2
07.12.2023
Эйбар
Испания. Кубок, 1/64 финала
Наксари
1 : 2
01.11.2023
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Реал
6 : 1
06.12.2018
Мелилья
Испания. Кубок, 1/16 финала
Мелилья
0 : 4
31.10.2018
Реал
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
2 : 1
28.11.2012
Мелилья
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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Новости команд
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Мелилья
Реал
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