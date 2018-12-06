Кубок Испании. «Реал» забил шесть голов «Мелилье» и вышел в 1/8 финала

«Реал» дома разгромил «Мелилью» в ответной встрече 1/16 финала Кубка Испании.

По два гола на свой счет записали полузащитники Марко Асенсио и Иско. Еще по разу отличились защитник Хави Санчес и нападающий Винисиус Жуниор.

В первом матче мадридцы победили своего соперника со счетом 4:0.

Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

Реал – Мелилья – 6:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Асенсио, 33; 2:0 – Асенсио, 35; 3:0 – Санчес, 39; 4:0 – Иско, 47; 5:0 – Винисиус Жуниор, 75; 5:1 – Касми, 81 (с пенальти); 6:1 – Иско, 83.