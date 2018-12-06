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    • Кубок Испании. «Реал» забил шесть голов «Мелилье» и вышел в 1/8 финала

    Кубок Испании. «Реал» забил шесть голов «Мелилье» и вышел в 1/8 финала

    «Реал» дома разгромил «Мелилью» в ответной встрече 1/16 финала Кубка Испании.

    По два гола на свой счет записали полузащитники Марко Асенсио и Иско. Еще по разу отличились защитник Хави Санчес и нападающий Винисиус Жуниор.

    В первом матче мадридцы победили своего соперника со счетом 4:0.

    Кубок Испании. 1/16 финала. Ответный матч

    Реал – Мелилья – 6:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Асенсио, 33; 2:0 – Асенсио, 35; 3:0 – Санчес, 39; 4:0 – Иско, 47; 5:0 – Винисиус Жуниор, 75; 5:1 – Касми, 81 (с пенальти); 6:1 – Иско, 83.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.12.2018 20:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 7 декабря 2018, 10:46

      Ведь могут играть но не хотят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 6 декабря 2018, 22:56

      Коням забьет 8.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12181

      BRO_football 6 декабря 2018, 22:18

      Не может быть! А я то думал Реал проиграет клубу из Сегунды Б. В их нынешней ситуации всё возможно.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik 6 декабря 2018, 21:30

      Футболисты «Динамо» забили бы какому-нибудь «Урожаю» те же шесть голов. Это не показатель.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 декабря 2018, 20:47

      Размялись "сливочные" перед игрой с ЦСКА...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Aragon555 6 декабря 2018, 20:40

      Если уберут ещё и Иско- вообще Переса сжеч надо. Если про Азара это правда, то я только рад. Только надо было пару Азар- Агуэро ещё лет 5 назад брать. Но Иско продавать нельзя. А лучше не брать никого и наигрывать Асенсио Иско Васкез. Модрич и Кроос ещё год два и уйдут по возрасту

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