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Расписание матчей
Испания. Кубок
Атлетико - Сант Андреу
Атлетико - Сант Андреу: обзор матча 05 декабря 2018
Атлетико
05.12.2018, среда, 21:30
Испания. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Сант Андреу
48'
Т. Лемар
53'
Н. Калинич
55'
А. Корреа
81'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атлетико - Сант Андреу
ГОЛ! 4:0!
Витоло
Пас отдал
С. Ньигес
81'
Желтая карточка
Коке
77'
ГОЛ! 3:0!
А. Корреа
Пас отдал
Т. Лемар
55'
ГОЛ! 2:0!
Н. Калинич
Пас отдал
С. Ариас
53'
ГОЛ! 1:0!
Т. Лемар
Пас отдал
С. Ньигес
48'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
30'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Атлетико - Сант Андреу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сант Андреу
Испания. Кубок, 1/32 финала
Сант Андреу
1 : 1
04.12.2025
Сельта
Испания. Кубок, 1/64 финала
Сант Андреу
2 : 1
29.10.2025
Теруэль
Испания. Кубок, 2 раунд
Сант Андреу
1 : 3
04.12.2024
Бетис
Испания. Кубок, 1 раунд
Сант Андреу
2 : 1
30.10.2024
Мирандес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Атлетико
4 : 0
05.12.2018
Сант Андреу
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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