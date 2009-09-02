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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леонеса - Юнион Эстепона
Леонеса - Юнион Эстепона: обзор матча 02 сентября 2009
Леонеса
02.09.2009, среда, 22:30
Испания. Кубок, 2 раунд
4 : 0
Завершен
Юнион Эстепона
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Леонеса - Юнион Эстепона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Леонеса
Испания. Сегунда, 42 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 1
30.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 41 тур
Леонеса
0 : 2
24.05.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 40 тур
Леонеса
2 : 1
16.05.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 39 тур
Альбасете
2 : 1
09.05.2026
Леонеса
Испания. Сегунда, 38 тур
Леонеса
2 : 2
02.05.2026
Кадис
Юнион Эстепона
Испания. Кубок, 2 раунд
Леонеса
4 : 0
02.09.2009
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Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
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Кубок Испании. Захарян едва не похоронил «Сосьедад» и другие результаты
14 января
3
«Атлетико» вылетел из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона во втором сезоне подряд
2021.01.07 08:55
3
Кубок Испании. «Реал» разгромил «Сарагосу», «Валенсия» без Черышева прошла «Леонесу» в серии пенальти и другие результаты
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«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения
2020.01.24 07:49
6
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